İsrail medyası yazdı! İsrail Türkiye ile anlaşmak zorunda kalacak!

Esed rejiminin düşmesinin ardından İsrail'in medyasında yer alan bir analizde, İsrail'in Türkiye ile siyasi maliyetleri olan anlaşmalar yapmak durumunda kalacağı yazıldı.

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Suriye'de Esed rejiminin devrilerek Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olan Ahmed eş-Şera öncülüğünde hükümetin kurulmaya başlaması üzerine İsrail medyası durum değerlendirmesi yapmaya başladı. İsrail'in önde gelen yayın organlarından Haaretz'de yapılan bir analizde Türkiye'nin yeni Suriye'deki etkinliği ve İsrail'in olası kayıpları incelendi.

İSRAİL'E BASKI YAPILABİLİR

Haaretz'de yer alan Zvi Bar'el imzalı analizde Türkiye'nin yeni Suriye ve Suriye hükümeti ile olan ilişkileri incelenirken İsrail'e çıkabilecek olası sorunlar değerlendirildi. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Suriye'de en etkin güç olacağı belirtilen haberde, Suriye'nin yeni hükümetine yönelik artan uluslararası desteğin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi yönünde baskıya dönüşebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE İSRAİL'İ SURİYE'DEN ÇIKARTTIRABİLİR

Haberde, Suriye'de daha önce Rusya ve İran'ın üstlendiği hamilik rolünü artık Türkiye'nin üstlendiği belirtilirken Türkiye-Suriye yakınlaşmasının İsrail'in Suriye'deki operasyonlarını önemli ölçüde etkileyeceği belirtildi. Türkiye'nin İsrail'in Suriye'den çıkarılması için uluslararası çabalara öncülük ederek İsrail'e darbe vuracağı söylendi.

Öte yandan analizde Türkiye'nin Suriye'deki hava sahasını kontrol altına alabileceği ve İsrail'in hava operasyonlarını da engelleyebileceği yazıldı. Haberde "İsrail daha önce Khmeimim hava üssünde Rus komutasıyla koordineli olarak neredeyse sınırsız erişime sahipken, Rus güçleri geri çekilmeye başladı. Suriye ve Rus hava kuvvetlerinin yokluğunda, Türkiye Suriye hava sahasının fiili kontrolörü haline gelebilir ve Suriye hükümetiyle ortaklık kurarak İsrail'in operasyonel özgürlüğünü sona erdirebilir." denildi.

İSRAİL'İN TÜRKİYE İLE ANLAŞMASI GEREKECEK

Analizin sonunda ise çok dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Haaretz haberinde, yaşananların sonunda İsrail'in Türkiye ile bir takım maliyetleri olabilecek anlaşmalara varmak zorunda kalabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sonuç olarak, İsrail'in muhtemelen Türkiye ile anlaşmalara varması gerekecek Gazze de dahil olmak üzere diğer bölgelerde siyasi maliyetleri olabilecek düzenlemeler.