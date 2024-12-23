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Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek

Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde mahkeme, 4 sanığın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verdi.

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Tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız olarak bulunmuştu.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

İKİNCİ DURUŞMA 26 ARALIK'TA

"İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklar, tekrar hakim karşısına çıkacak.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşması için ek karar aldı.

3 SANIK DİNLENECEK

Sanık avukatlarının celse arasındaki taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmada 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verdi.

Mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesini, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A'nın ise cezaevinden celbini kararlaştırdı.

TANIKLIK YAPMAK İSTEMEMİŞTİ

Amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli R.A. ilk duruşmada "tanıklık yapmama hakkına sahip" olduğunun hatırlatılması üzerine "Tanıklık yapmak istemiyorum." demiş ve salondan çıkarılmıştı.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ve çoban Ahmet A. ile görüşmelerine ilişkin Türkçe ve Kürtçe ses kayıtlarının bulunduğu güvenlik kamerası görüntüleri, dava dosyasına eklenmişti.

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