Amorim'den Osimhen talimatı! Görüşmeler başladı

Manchester United menajeri Ruben Amorim, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in transferi için talimat verdi.

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Sporting'den ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Ruben Amorim, hücum hattından memnun değil.

İki ismi kadro dışı bıraktı

Portekizli teknik direktör, performansından memnun olmadığı Marcus Rashford ve Alejandro Garnacho'yu kadro dışı bıraktı. Kırmızı Şeytanlar'da Rashford'ın devre arasında kiralık ayrılması bekleniyor.

ManU, Osimhen'in menajeriyle görüştü

Sky Sport'un haberine göre hücuma takviye yapmak isteyen Manchester United, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in menajeri ile görüşmelere başladı.

Sözleşmesindeki maddeyi kullanabilirler

Habere göre Napoli Başkanı De Laurentiis, sözleşmedeki maddeyi kullanarak Osimhen'i geri çağırabilir.

75 milyon Euro'nun altında transfer etmek istiyorlar

Manchester United, 2026 yılında sözleşmesi sona erecek Victor Osimhen'i 75 milyon Euro'dan daha az bir ücrete transfer etmek istiyor.

Habere göre Manchester United yetkilileri, Osimhen'i ikna etme konusunda zorluk çekmeyeceğine inanıyor. Ancak İngiliz devinin sol bek ve orta saha transfer etme ihtimalleri olduğu için Osimhen'i transfer etme konusunda çekinceleri var.