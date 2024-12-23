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Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü

Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, geriden gelerek Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Goller Semih Güler, Ozan Demirbağ ve Abat Aimbetov'dan gelirken, Hatayspor’un tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi; ev sahibi ekipte Cengiz Demir kırmızı kart gördü.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı.  Mücadeleyi deplasman ekibi geriden gelerek 3-1 kazandı.

Üst üste 2 galibiyet alan Adana Demirspor'un gollerini 61. dakikada Semih Güler, 70. dakikada Ozan Demirbağ ve 75. dakikada Abat Aimbetov attı.

Hatayspor'un tek golünü isee 25. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Ayrıca ev sahibi ekipte Cengiz Demir, 53. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu karşılaşma sonrasında Hatayspor 9 puanda kalırken, Adana Demirspor 5 puana yükseldi.

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