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Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi

Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

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İsrail Meclisi'ne (Knesset) hitap eden Başbakan Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HER DÜZEYDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini aktararak, anlaşmanın ne zaman son şeklini alacağına ilişkin net bir tarih veremeyeceğinin altını çizdi. "Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz." diyen Netanyahu, Gazze’deki İsrailli esirler serbest bırakılana kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

"İRAN TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İsrail ordusunun “Orta Doğu’nun çehresini değiştirdiğini” öne süren Netanyahu, İsrail’in şu an İran “tehdidiyle" karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, "İran'ın kentlerimizi ve vatanımızı tehdit edebilecek nükleer silahlar ve benzeri silahlar elde etmesini engelleme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Yemen’den İsrail’i balistik füzelerle hedef alan İran destekli Husiler’e ilişkin Netanyahu, Yemen’e dün düzenledikleri saldırının "ilk olmadığını ve son olmayacağını" vurguladı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

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