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Cem Gölbaşı için istenen ceza belli oldu

Cem Gölbaşı için istenen ceza belli oldu

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı, bir kişiyi tehdit edip videosunu sosyal medyada yayımladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. 6 ayrı suçtan 20 ila 44 yıl hapis cezası istenen Gölbaşı ve diğer şüpheliler, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

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Kendisiyle dalga geçen bir kişiye peruk giydirerek tehdit eden ve çektiği videoyu sosyal medyada yayımlayan Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Gölbaşı'nın altı ayrı suçtan 20 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi.

Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmiş ve "Cem Abi'me yaptığım yanlışlardan dolayı özür diliyorum" videosunu çekerek sosyal medyada yayınlamıştı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan Gölbaşı tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sputnik'in haberine göre hazırlanan iddianamede Gölbaşı'nın 'Eziyet etme', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte işyerinde yağma' suçlarından 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edildi. Gölbaşı ile birlikte H.M.Ş., İ.A., S.Ş., Ş.B., U.Ö., Y.A.'nın da farklı suçlardan değişen oranlarda cezaları talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.Gölbaşı ve 6 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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