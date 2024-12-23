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Ürdün'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 12 bin 800'e ulaştı

Ürdün'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 12 bin 800'e ulaştı

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasından bu yana ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 12 bin 800'e ulaştı.

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Ürdün resmi televizyon kanalı al-Mamlaka TV verdiği haberde, geri dönüşlerin gelecek günlerde daha da artacağını kaydetti.

Suriye rejiminin yıkılışının ardından Ürdün'e geçen Suriyelilerden ülkelerine dönenlerin sayısının 12 bin 800'e ulaştığı belirtilen haberde, ülkelerine dönecek Suriyelilerin tek çıkış kapısının Cabir Sınır Kapısı olduğu aktarıldı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın Cabir Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışlara dair belirlediği şartlara ilişkin açıklamasının olduğuna dikkat çekildi.

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