BIST 9.627
DOLAR 35,07
EURO 36,54
ALTIN 2.954,63
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde çıkan yangında, üst kattaki dairede dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Emirefendi Mahallesi Cemiyet 1'inci Sokak'ta bulunan Kemal A.'ya ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Öte yandan, iş yerinin üstündeki dairede yaşayan Mustafa ve eşi Ezine Anlıaçık dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan çift Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
9 yaşında çocuğun kullandığı otomobille kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
9 yaşında çocuğun kullandığı otomobille kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü
Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü
Amorim'den Osimhen talimatı! Görüşmeler başladı
Amorim'den Osimhen talimatı! Görüşmeler başladı
Başakşehir, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı
Başakşehir, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı
AK Parti İstanbul'da bayrak değişimi! Yeni İl Başkan adayı belli oldu
AK Parti İstanbul'da bayrak değişimi! Yeni İl Başkan adayı belli oldu
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Eyüpsultan'da gecekonduda patlama: 1 yaralı
Eyüpsultan'da gecekonduda patlama: 1 yaralı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih belli oldu
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih belli oldu
Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
Elazığ'da 5 ton 880 kilo kaçak et ele geçirildi
Elazığ'da 5 ton 880 kilo kaçak et ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası sonrası önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası sonrası önemli açıklamalar