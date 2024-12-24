Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası

Ankara Valiliği, CHP'li Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde ezan okutulmadığı yönündeki iddialar sebebiyle tahkikat başlatma kararı aldı. Valilik, söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.Abone ol
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde 'ezan okutulmadı' iddialarına karşı tahkikat başlattığını açıkladı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine Valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.