Fenerbahçe'den sert tepki: Yabancı hakem istiyoruz

Fenerbahçe yönetimi 1-1 biten Eyüpspor-Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili sert bir paylaşım yaptı. Açıklamada "adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz." denildi.

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Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, hakemlere isyan etti.

Hakem kararlarının damga vurduğu karşılaşmaya ilişkin Fenerbahçe olay bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eyüpspor maçında hakem katliamı yaşandığını söyledi.

İşte o paylaşım:

“ADALETSİZLİĞE YETER! ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Süper Lig’in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir.

“Futbolda adalet” söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür.

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

GALATASARAY'A AÇIK AVANTAJ

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.

2 TARTIŞMASIZ PENALTI VAR HAKEMLERİ TARAFINDAN ES GEÇİLDİ

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır.

YABANCI HAKEM İSTENDİ

Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz.