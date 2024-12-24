Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy minik kızlar maçını karıştırdı

BALIKESİR- Havran’da oynanan U-14 Kızlar Basketbol Ligi Havran Belediye Spor-Arka Basketbol maçına Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un müdahaleleri damga vurdu.

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Maç oynanırken salona gelen Başkan Ersoy, hakemlerin protokol tribünü önünü maç kuralları gereği boşaltma kararı sonrası adeta çileden çıktı.

Önce protokolü terk edip hakemlere hakaret eden Başkan Ersoy, ardından protokol tribününü ve hakemlerin boşalttığı protokolün önündeki alanı, Havran taraftarı çocuklar ve Havran Belediye Spor amigolarıyla doldurttu.

HAKEMLER SALONA POLİS EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

Maç boyunca adeta bir amigo gibi hareket eden Ersoy, konuk ekibin minik kız oyuncuları ve çocuklarına destek için gelen bir avuç veliye korku dolu anlar yaşattı. Maç boyunca rakip takım taraftarlarının ve kulüp yönetiminin görüntü almasını engelleyen Başkan Ersoy ve ondan destek alan Havran taraftarlarının hakemler ve rakip takıma karşı saldırgan tavırları sonrası Hakem Heyeti, sahaya polis ekiplerini davet ettikten sonra 3. çeyrek için sahaya 15 dakika gecikmeli çıktı.

MİNİK KIZ SPORCULARI POLİS EKİPLERİ ŞEHİR DIŞINA KADAR KORUDU

Konuk Arka Basketbol oyuncuları ve velileri, salondan polis ekipleri eşliğinde ayrıldı ve minik kız basketbolculara havran şehir merkezi çıkışına kadar polis ekipleri eşlik etti.

Maç sırasında büyük korku yaşayan Arka Basketbol’un minik kızları maç sonunda “Maça değil cehenneme gelmişiz. Böyle maç mı olur, çok korktuk” diye isyan etti.

“BAŞKAN YOLLARI YAP; AMİGOLUK DEĞİL!”

Balıkesir’den kızlarına desteğe gelen veliler de, “Başkan holiganlık yapacağına, köstebek yuvasına dönen Havran’ın yollarını yapsın. Şehir merkezinde çukura girmeden 50 metre yolda gidilemiyor. Başkan asli görevini unutmuş, küçücük kız çocukları üzerinden holiganlık yapıyor” diye tepki gösterdi.