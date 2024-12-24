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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam Emevi Camisi'nde namaz kılacak mı? Fatih Portakal gün verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam Emevi Camisi'nde namaz kılacak mı? Fatih Portakal gün verdi

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'da Emevi Camisi'nde cuma namazı kılacağı iddialarıyla ilgili "Cuma günü Erdoğan büyük bir ihtimalle Türkiye’de olmayacak. Erdoğan bir aksilik olmaz ise tüm o güvenlik önlemleri alındıktan sonra Emevi Camii’nde o dediği namazı kılacak" dedi.

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Suriye'de 61 yıllık Baas iktidarı devrilmesinin ardından MİT Başkanı Kalın ve ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'a gitti. Kalın, Emevi Camisi'nde namaz kılıp HTŞ lideri Muhammed Colani ile Şam'ı gezmiş, Fidan da Colani ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Kalın ve Fidan'ın temaslarının ardından Erdoğan'ın Şam'a ne zaman gideceği merak konusu oldu.

Kulislerde Erdoğan'ın Şam'a gideceği ve Emevi Camii’ne giderek cuma namazı kılacağı, ardından da Suriye’nin yeni yönetimiyle buluşacağı konuşulurken, Portakal, Erdoğan'ın Şam ziyareti için cuma gününü işaret etti.

"Cumaya dikkat edin. Cuma günü Erdoğan büyük bir ihtimalle Türkiye’de olmayacak" diyen Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü büyük bir ihtimalle Şam’a bir ziyaret gerçekleştireceği konuşuluyor. Emevi Camii’nde cuma namazı kılacağı ve bu ziyarette Suriye’nin yeni yönetimiyle bir araya geleceği belirtiliyor. Erdoğan bir aksilik olmaz ise tüm o güvenlik önlemleri alındıktan sonra Emevi Camii’nde o dediği namazı kılacak" dedi.

Süleyman Şah Türbesi hakkında Portakal, "Süleyman Şah’ın belki gerçekten taşınması söz konusu olabilir. Oraya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağı dikilebilir" dedi.

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