BIST 9.627
DOLAR 35,25
EURO 36,79
ALTIN 2.967,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralılar var

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde  Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişi, Karlıova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam Emevi Camisi'nde namaz kılacak mı? Fatih Portakal gün verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam Emevi Camisi'nde namaz kılacak mı? Fatih Portakal gün verdi
Fenerbahçe'den sert tepki: Yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe'den sert tepki: Yabancı hakem istiyoruz
Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası
Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası
Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışına onay vermesine tepki gösterdi
Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışına onay vermesine tepki gösterdi
Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması
Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması
Milyonlarca öğretmen bekliyordu! MEB atama tarihini duyurdu
Milyonlarca öğretmen bekliyordu! MEB atama tarihini duyurdu
Bursa'da gıda deposunda yangın! 120 personel müdahale etti
Bursa'da gıda deposunda yangın! 120 personel müdahale etti
Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi
Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi
Cem Gölbaşı için istenen ceza belli oldu
Cem Gölbaşı için istenen ceza belli oldu
Antalya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Antalya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Ürdün'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 12 bin 800'e ulaştı
Ürdün'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 12 bin 800'e ulaştı