Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralılar var

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.Abone ol
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişi, Karlıova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.