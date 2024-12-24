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Eğitime olumsuz hava engeli: 3 ilde okullar tatil edildi

Eğitime olumsuz hava engeli: 3 ilde okullar tatil edildi

Bingöl, Tunceli'nin bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Meteoroloji'nin turuncu kod verdiği Antalya'da da taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İşte valiliklerden yapılan açıklamalar...

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Yoğun kar​ yağışı kar tatili haberlerini de beraberinde getiriyor. Bingöl'ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Buna bağlı olarak ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Yayladere, Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime 24 Aralık Salı günü ara verildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TUNCELİ
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 24 Aralık Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.


ANTALYA
Antalya'da Meteoroloji turuncu kodlu uyarı vermesinin ardından taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Vali Şahin, “Ortaya çıkacak olan olumsuzluklara karşı, özellikle okullarımızın yaşayacağı olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime yarın tüm Antalya genelinde bir gün ara veriyoruz. Taşımalı eğitim yapmayan okullarımızda eğitim öğretim devam edecek” ifadelerini kullandı.

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