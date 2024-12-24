BIST 9.656
DOLAR 35,25
EURO 36,82
ALTIN 2.967,47
HABER /  SPOR

Alperen Şengün istim üstünde 16 sayı attı takımı kazandı

Alperen Şengün istim üstünde 16 sayı attı takımı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 114-101 yendi.

Abone ol

NBA'e 14 maçla devam edildi. Rockets'ın Hornets'a konuk olduğu mücadelede yaklaşık 27 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 1 blokla oynadı.

Art arda 3 olmak üzere 20. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jabari Smith Jr 21 sayı, 11 ribaunt ve Fred VanVleet 20 sayı, 5 ribaunt, 6 asist üretti.

Hornets'ta Miles Bridges'ın 24 ve LaMelo Ball'un 23 sayısı sezonun 22. mağlubiyetini önleyemedi.

Thunder'dan üst üste 8. galibiyet

Oklahoma City Thunder, sahasında Washington Wizards'ı 123-105 yenerek peş peşe 8, bu sezon 23. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 41 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.

Wizards'ta Jordan Poole'un 31 sayı, 7 asistlik performansı, sezonun 23. yenilgisini engelleyemedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 111-106

Orlando Magic-Boston Celtics: 108-104

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 124-113

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 101-114

New York Knicks-Toronto Raptors: 139-125

Miami Heat-Brooklyn Nets: 110-95

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 117-104

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 123-105

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 110-114

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 91-112

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 132-108

Golden State Warriors-Indiana Pacers: 105-111

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 117-90

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 114-117

ÖNCEKİ HABERLER
Köprü çöktü! Otomobiller, kamyonlar suya düştü, ölenler var
Köprü çöktü! Otomobiller, kamyonlar suya düştü, ölenler var
Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı
Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı
ÖSYM 18 sözleşmeli personel alacak
ÖSYM 18 sözleşmeli personel alacak
Mezarlıkta anne ve iki kızını öldüren cani hakkında istenen ceza belli oldu
Mezarlıkta anne ve iki kızını öldüren cani hakkında istenen ceza belli oldu
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama oldu! 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama oldu! 12 kişi hayatını kaybetti
Cem Küçük Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonu için tarih verdi!
Cem Küçük Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonu için tarih verdi!
Koç Holding'den Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesine ilişkin açıklama
Koç Holding'den Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesine ilişkin açıklama
Deniz Zeyrek kulis yazdı: Gelecek-Saadet vekilleri komple AK Parti'ye geçebilir
Deniz Zeyrek kulis yazdı: Gelecek-Saadet vekilleri komple AK Parti'ye geçebilir
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile görüştü
İsrail, Haniye suikastını üstlendi
İsrail, Haniye suikastını üstlendi
Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak
Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak