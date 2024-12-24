Deniz Zeyrek kulis yazdı: Gelecek-Saadet vekilleri komple AK Parti'ye geçebilir

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, TBMM kulislerinde hareketlilik yaşandığını ve bu gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olma konusunda umutlandırdığını iddia etti.

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Yazar Deniz Zeyrek, "Erdoğan'ı umutlandıran gelişmeler" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın, yeniden aday olması halinde Cumhurbaşkanı seçilmesine kesin olarak inandığını yazdı.

Erdoğan'ın yeniden aday olmasının ya anayasa değişikliği ya da seçimlerin yenilenmesi kararıyla olabileceğine değinen Zeyrek, anayasa değişikliğinin meclis aritmetiğinde zor olduğunu, ancak seçimlerin yenilenmesi kararının daha olası olduğuna dikkat çekti.

"Gördüğüm kadarıyla, TBMM’deki aritmetikte ilginç bir hareketlenme yaşanıyor ve bu hareketlilik Erdoğan’ı umutlandırıyor" değerlendirmesini paylaşan Zeyrek, şunları yazdı:

"TBMM’deki hareketlenmeden söz ederken, ilk sıraya Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti konusundaki açıklamalarını koymak gerek. Davutoğlu’nun çıkışları, partisindeki kıpırdanmaların yansıması gibi.

AK Partili kaynaklarım, Davutoğlu’nu alma konusuna sıcak bakmadıklarını söylüyor. Gelecek Partisi kulislerinde de bu iddialar yalanlanmıyor.

Davutoğlu hangi mesajları verirse versin, AK Parti’ye dönüş bileti alamayacak. Selçuk Özdağ da AK Parti’ye geçmeyi düşünmüyor. Ancak onların dışındaki bütün Gelecek Partisi milletvekillerinin AK Parti’ye geçmesi işten dahi değil.

Bir kaynağım, Saadet Partisi’nin yeni yönetiminin de AK Parti’ye geçme konusuna sıcak baktığını iddia ediyor.

Etti mi size yaklaşık 17-18 milletvekili.

Bir de İYİ Parti’yle DEVA’dan transferler olursa 41’i bulmak zor olmasa gerek.

Farkındaysanız DEM Parti’nin bir 'muhataplık' uğruna 57 sandalyesiyle Erdoğan yeniden seçilebilmesi için atılacak adıma destek verme ihtimalinin yüksekliğine girmiyorum dahi."