Türkiye’den iki ülkeye giden antep fıstığı ve incir geri gönderildi: Kanserojen madde tespit edildi

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den İsveç ve Fransa'ya gönderilen antep fıstığı ve kuru incirde ‘zehirli ve kanserojen’ madde Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu. İki kuruyemiş de geri gönderildi.

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Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit ya da aflatoksin bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı her geçen gün artıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Fransa ve İsveç'e giden kuru incir ve Antep fıstığında 'en zehirli' tür olan Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu.

Habertürk'te yer alan habere göre, 23 Aralık RASFF partalında yer alan bilgide, Türkiye’den Fransa giden kuru incirlerde "Aflatoksinler B1" tespit edildiği, Fransa'nın ürüne 'ciddi' uyarısıyla el konulduğu bildirildi.

ONLARCA KAT FAZLA ÇIKTI

734861 ve 734849 numaralı bildirimde bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 6,0 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu kur incirlerde 131 ± 40 µg/kg - ppb olarak tespit edildi. Aflatoksin toplamı ise maksimum 10,0 µg/kg - ppb olması gerekirken yapılan test sonucunda 199 ± 44 µg/kg - ppb çıktığı görüldü.

ANTEP FISTIĞINDA DA 'AFLATOKSİN B1' TESPİT EDİLDİ

RASSF sitesinde yayımlanan 734683 numaralı İsveç’e yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen Antep fıstığında da "Aflatoksin B1" tespit edildiği belirtildi. İsveç ‘ciddi’ uyarısıyla el konulduğu bildirildi.

RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu Antep Fıstığında 56,0 ± 18 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Bahsedilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.