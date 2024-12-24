Cerrahi olmadan eklem hastalıklarına çözüm: Kök hücre tedavisi

Medipol Sağlık Grubu’ndan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Genç, kök hücre tedavisinin özellikle kireçlenme ve eklem hastalıklarında yenilikçi ve etkili bir yöntem olduğunu belirtti. Doç. Dr. Genç, cerrahiye alternatif olarak uygulanan bu tedavi yönteminin vücudun kendini yenileme potansiyelini harekete geçirerek hastaların şikâyetlerini azalttığını ifade etti.

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Kök hücre tedavisi, modern tıbbın sunduğu yenilikçi çözümler arasında yer alıyor. Geleneksel tedavilerin ötesine geçen bu yöntem, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan vücudun kendiniyenileme potansiyelini harekete geçirerek hastalıkların ilerlemesini durduruyor.

Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Genç, kök hücre tedavisinin özellikle diz kireçlenmesi gibi eklem hastalıklarında etkili bir çözüm sunduğunu belirtti.

Hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını ifade eden Doç. Dr. Genç, “Göbek çevresi yağ dokusundan elde edilen kök hücreler, hasarlı bölgelere enjekte edilerek eklem sağlığını destekliyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor.” dedi.

Kök hücre tedavisi eklem hastalıklarına çözüm sağlıyor

Kök hücre tedavisinin ortopedi alanında popüler bir yöntem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Genç, “Dizdeki kıkırdak yapının bozulması sonucunda ağrı, ses gelmesi ve şişme gibi belirtiler ortaya çıkıyor. İleri evrelerde cerrahi müdahale öncelikli olsa da, erken evrede kök hücre tedavisini tercih ediyoruz. Kök hücre, vücudun tamir hücreleri olarak adlandırdığımız, farklı dokulara dönüşebilen hücrelerdir. Bu hücreleri genellikle göbek çevresi yağ dokusundan veya kemik iliğinden topluyoruz. Ayrıştırılan kök hücreleri özel cihazlar yardımıyla hasarlı eklemlere enjekte ederek iyileşme sürecini başlatıyoruz.” diye konuştu.

Cerrahiye alternatif yenilikçi tedavi

Kök hücre tedavisinin önemli avantajlarından birinin cerrahi bir yöntem olmaması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdinç Genç, “Bu yöntemle küçük kesilerle işlem yapabiliyoruz ve cerrahi bir müdahale gerekmiyor. Özellikle 18 yaş üzerindeki erişkinlerden başlayarak, 80-90 yaşına kadar olan hastalarda bu tedaviden fayda görmek mümkün. Amacımız hastalığın ilerlemesini durdurmak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak. Menisküs ameliyatı, kıkırdak hasarı onarımı veya kemik düzeltme ameliyatlarından sonra kök hücre tedavisini destekleyici bir yöntem olarak kullanabiliyoruz. Özellikle bilimsel çalışmalar, göbek çevresi yağ dokusunun en kaliteli kök hücre kaynağı olduğunu gösteriyor. Bu bölgede toplanan hücreler, ilerleyen yıllarda tekrar kullanılabiliyor.” dedi.

Birden fazla eklemde uygulanabilir

Tedavisinin çoklu eklem hasarlarında da başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayan Doç. Dr. Erdinç Genç, “İki dizde veya kalça eklemlerinde aynı anda uygulama yapılabilmektedir. Vücut, alınan kök hücrelerin deposunu zamanla yeniliyor. Bu sayede tedaviye ihtiyaç duyulan dönemlerde aynı bölgeden tekrar kök hücre toplayabiliyoruz. Hastaların birkaç ekleminde aynı anda tedavi uygulayarak hayat kalitelerini artırabiliyoruz.” şeklinde konuştu.