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İsrail, Hamas lideri Haniye'nin suikastını aylar sonra üstlendi

İsrail, Hamas lideri Haniye'nin suikastını aylar sonra üstlendi

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail'in Temmuz ayında Hamas lideri İsmail Haniye'yi İran'da öldürdüğünü ilk kez kamuoyuna açıkladı. Bu durum, İsrail'in Gazze'deki savaşı ve Lübnan'daki çatışmalarla sarsılan bölgede Tahran ile baş düşmanı İsrail arasındaki gerginliği daha da artırma riski taşıyor.

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İsrail, Hamas lideri Haniye'nin suikastının sorumluluğunu ilk kez üstlendi


Kaynak: A.A
24.12.2024 10:59Güncelleme: 24.12.2024 11:04

İsrail Savunma Bakanı, İsrail'in Temmuz ayında Tahran'da Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi öldürdüğünü ilk kez kabul etti.

Israel Katz, Yemen'de İsrail'e füze ve insansız hava araçları atan İran destekli Husi hareketinin liderlerini hedef alacağını açıklayan bir konuşma yaptı. 

Katz, "Husi terör örgütünün İsrail'e füze attığı bu günlerde, konuşmamın başında onlara net bir mesaj iletmek istiyorum: Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'ın savunma sistemlerini kör ettik ve üretim sistemlerine zarar verdik, Suriye'de Esad rejimini devirdik, şer eksenine ağır bir darbe vurduk ve Yemen'de ayakta kalan son terör örgütü olan Husi terör örgütüne de ağır bir darbe vuracağız" dedi.

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran’ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için gittiği başkent Tahran’da İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.

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