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Ah be Özlem insan üzülüyor değil mi? Süleyman Özışık'ın çocuklarına yaşattığını unuttun mu?

Gazeteci Özlem Gürses'in, TSK ile Suriye Milli Ordusu'na 'IŞİD yapısı' şeklindeki skandal ifadelerine soruşturma başlatılmıştı. Gürses’in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

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 Gürses, “Dil sürçmesi yapmış olabilirim” diyerek suçlamaları reddetti. Gürses hakkında ev hapsi verilirken yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Ev hapsi cezası verilen gazeteci Özlem Gürses, bu sabah saatlerinde Sözcü TV'de sunduğu programını evinden gerçekleştirdi. Gürses, "Onurlu bir şekilde işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Hepsini ve daha fazlsını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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