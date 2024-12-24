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Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti. İstifasını sosyal medyada duyuran Yamalı, Genel Başkan Davutoğlu'na teşekkür etti.

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin kurduğu grup Yamalı'nın istifasının ardından dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Grup kurmak için 20 milletvekili şartı aranırken Yamalı'nın yerine yeni bir milletvekili katılmazsa Gelecek-Saadet grubu dağılacak.

Yasmalı, sosyal medyada istifasını şöyle duyurdu:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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