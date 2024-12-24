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Uraloğlu duyurdu: Türkiye ile Suriye arasında anlaşması yolda!

Uraloğlu duyurdu: Türkiye ile Suriye arasında anlaşması yolda!

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması ve Esad'ın devrilip ülkeden kaçmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye, 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın izlerini silmek için desteklerini sürdürüyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün yapılan kritik Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Suriye yönetimi ile deniz yetki alanı anlaşması yapılacağını belirtti. İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu​, dün yapılan kritik Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Suriye​'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye​'nin ülkeyi ayağa kaldırma çabalarıyla ve yapılacak anlaşmalarla ilgili bilgi veren Uraloğlu'nun şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"Suriye yönetimi ile deniz yetki alanı anlaşması yapacağız.  Suriye’de hava, demiryolu, karayolları ve iletişim hizmetlerini içeren acil eylem planı çalışıyoruz. Havalimanlarını aktif hale getireceğiz."

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