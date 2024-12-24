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Soytarı kelimesini sahibine iletti! Deniz Yücel'in densizliğine Fahrettin Altun böyle had bildirdi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP sözcüsü Deniz Yücel'in tepki çeken paylaşımına yanıt verdi. Altun, "Güçlü Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir" dedi.

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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar" sözlerine tepki göstererek, "Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ’yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AK Parti iktidarıdır" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP sözcüsü Deniz Yücel'in tepki çeken paylaşımına yanıt verdi.

Altun, "Güçlü Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir" dedi.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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