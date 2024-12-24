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Serdar Ortaç hakim karşısına çıktı, kendini böyle savundu! Savcı 3 yıla kadar hapis istedi

Serdar Ortaç hakim karşısına çıktı, kendini böyle savundu! Savcı 3 yıla kadar hapis istedi

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin hakkında dava açılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın yargılanmasına başlandı. Ortaç "Bilgim ve kontrolüm dışında çektikleri videoları yayınladılar. Bilerek, isteyerek bahis reklamı yapmadım" diyerek kendisini savundu. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Serdar Ortaç'ın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma 25 Şubat'a ertelendi.

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İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Serdar Ortaç ve avukatı katıldı. "Suçtan zarar gören" sıfatıyla davaya taraf olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Serdar Ortaç, otel açılışına davet edildiği Malta'da tanımadığı iki kişinin kendisini havalimanından aldığını söyledi.

Otelde oturdukları sırada aniden yayın açıldığını savunan Ortaç, kıyafetinin üzerinde kumar reklamı yapıldığını ise fark etmediğini öne sürdü.

"Bilerek, isteyerek bahis reklamı yapmadım"

Çekime izin vermediğini ve bulunduğu ortamı terk etmek istediğini ancak uçak olmadığını iddia eden Ortaç, "Gittiğime pişman oldum. Bilgim ve kontrolüm dışında çektikleri videoları yayınladılar. Bilerek, isteyerek bahis reklamı yapmadım." dedi.

Sanık avukatı Esennur Ezgi de Serdar Ortaç'ın kumarı kötüleyen yüzlerce videosu olduğunu, böyle bir durumda kumarı teşvik etmesinin mümkün olmayacağını savunarak, Ortaç hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Savcı ve Spor Toto avukatı cezalandırılmasını istedi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının avukatı ise "Davaya katılma talebimiz vardır. Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanığa isnat edilen suçun yasal unsurları oluşmuştur. Şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Serdar Ortaç'ın "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Tarafların avukatları, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Taraflara süre verip duruşmayı 25 Şubat'a erteleyen hakim, ayrıca Ortaç'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Mehmet Ali Erbil tanık olmak istedi

Öte yandan, aynı suçtan 30 Aralık'ta yargılanmasına başlanacak olan Mehmet Ali Erbil'in de tanık olarak mahkemeye geldiği görüldü. Ancak mahkemede Erbil'in ifadesi alınmadı.

İddianameden: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla soruşturma yürütülmüştü.

Savcılığın hazırladığı iddianamede de Ortaç hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edilmişti.

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