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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Suriye'ye gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Suriye'ye gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlıktan bir heyetin elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak üzere yakın zamanda Suriye'ye gideceğini bildirdi.

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Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakanlıktan bir heyetin enerji ve elektrik altyapısını incelemek amacıyla Suriye'ye gideceğini ve iş birliği ile yardım konularını görüşeceğini kaydeden Bayraktar, "Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik. Bunun sağlanması için formül üretilecek." dedi.

Bayraktar, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin geçen hafta elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini anımsatarak, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir." ifadesini kullandı.

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