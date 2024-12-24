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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Balıkesir'deki patlamayla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Balıkesir'deki patlamayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Balıkesir'de patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunmak üzere yola çıktığını duyurdu.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elim hadise ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan devamlı surette bilgi aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mız Sayın Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Balıkesir'e doğru yola çıkmışlardır. Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın selameti ve vefat eden kardeşlerimizin ailelerinin hassasiyetine halel gelmemesi için, dezenformasyon içerikli, doğrulanmamış paylaşımlara ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesi; doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumlarca paylaşılmış ve teyit edilmiş bilgilerin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir."

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Altun​​​​​​​, Balıkesir'e ve aziz millete başsağlığı ve geçmiş olsun temennilerini iletti.

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