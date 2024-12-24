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Sigortam.net'te araç sahiplerine yapay zeka desteğiyle en doğru poliçe seçimi

Sigortam.net'te araç sahiplerine yapay zeka desteğiyle en doğru poliçe seçimi

Sigortam.net, yeni yıl öncesi farklı alanlardaki ürünlerini yapay zeka destekli çözümlerle kullanıcılarına sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, bireylerin ve ailelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için özel ve tamamlayıcı sağlık, kasko ve trafik, konut, zorunlu deprem gibi farklı alanlarda birçok farklı sigorta ürünü sağlıyor.

Anlaşmalı olduğu 20'yi aşkın sigorta firmasının poliçe tekliflerini sıralamanın yanı sıra teklifler arasından düşük fiyatlı, geniş kapsamlı ve fiyat-performans dengesi açısından seçenekleri, en önemli teminatların altını çizerek üçlü kart yapısıyla öne çıkaran Sigortam.net, yapay zeka desteğiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik en doğru poliçe seçimini yapmalarına olanak veriyor.

Sigortam.net, yeni yıla girerken kullanıcılara, sigortalarını yaptırarak "hayatın sürprizlerine karşı hazır olma" çağrısı yapıyor.

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