Gaziantep'te tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü Serkan Akdeniz (24) hayatını kaybetti.Abone ol
Serkan Akdeniz (24) idaresindeki 27 ET 552 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJL 185 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Akdeniz'in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırıldı.