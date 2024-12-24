İstifa sonrası Saadet Partisi Grubu düştü! Açıklama geldi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Saadet Partisi olarak grubu devam ettirmek için bir çalışma içinde olacağız." dedi.

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Ankara Milletvekili Yamalı'nın Gelecek Partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen Saadet Partisi, TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20'nin altında kalması nedeniyle Meclis'te grup oluşturma yeterliliğini kaybetti.

Yamalı'nın istifasının ardından Meclis'te milletvekili sandalye dağılımı da değişti. Buna göre, bağımsız milletvekili sayısı 12'ye çıkarken, Saadet Partisinin milletvekili sayısı 19'a düştü.

İstifa sonrası Meclis'te sandalye dağılımı şöyle oldu: AK Parti 267 milletvekili, CHP 129 milletvekili, DEM Parti 57 milletvekili, MHP 47 milletvekili, İYİ Parti 30 milletvekili, Saadet Partisi 19 milletvekili, DEVA Partisi 15 milletvekili, bağımsız 12 milletvekili, HÜDA PAR 4 milletvekili, Yeniden Refah Partisi 4 milletvekili, TİP 3 milletvekili, DBP 2 milletvekili, EMEP 2 milletvekili, DSP 1 milletvekili, DP 1 milletvekili.

Öte yandan Saadet Partisinin milletvekili sayısı, geçen yıl TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından 19'a düşmüş ve Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetmişti. Parti, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, CHP'den ayrılarak Saadet Partisine katılımıyla yeniden grup oluşturma kriterini sağlamıştı.

Saadet Partisi'nden açıklama

İstifanın ardından konuşan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın istifasıyla Saadet Grubu'nun düşeceği" söylemlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Sosyal medyadan açıklanan bir istifa var. Bize veya Meclis Başkanlığına ulaştırılan resmi bir yazı henüz yok." ifadesini kullanan Kaya, istifayla grup kurmak için gerekli sayıyı yitirecek Saadet Grubu'nun durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Yeni bir durum var önümüze bakacağız, bir değerlendirme yapacağız. Mecliste güçlü bir muhalefet gruplar aracılığıyla yapılıyor. Saadet Partisi olarak grubu devam ettirmek için bir çalışma içinde olacağız. 1,5 yıllık süreç gösterdi ki Saadet Partisinin Meclisteki varlığı milletimiz açısından çok önemli bir şey, bunu devam ettirmeye gayret ettireceğiz."