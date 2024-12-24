Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'CHP Esad'ın yasını tutuyor' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad eleştirilerine yanıt vererek, "CHP Esad'ın yasını tutuyormuş. Sayın Erdoğan, Esad bir tek adamdı. Ben tek adamlara karşıyım. Esad gitti, yerine demokrasi gelirse bırak üzülmeyi yerine bayram olarak kutlamaya razıyım. Ama sana kötü haber ben dünyadaki bütün tek adamlara karşıyım." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde fabrikada meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin mesajlar veren Özel, "Gelişmiş ülkelerde böyle kazalar, ölümler olmuyor" dedi.

İktidara da tepki gösteren Özel, "22 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. 22 yılda 34 bin kişi iş kazasından hayatını kaybetti. Bu işin sorumluları ortaya çıkana kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sana kötü haber ben dünyadaki bütün tek adamlara karşıyım"

CHP'nin Suriye ve Esad'a bakış açısına dair iktidardan gelen eleştirilere yanıt veren Özel, Erdoğan'ın da sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

"CHP Esad'ın yasını tutuyormuş. Sayın Erdoğan, Esad bir tek adamdı. Ben tek adamlara karşıyım. Esad gitti, yerine demokrasi gelirse bırak üzülmeyi yerine bayram olarak kutlamaya razıyım. Ama sana kötü haber ben dünyadaki bütün tek adamlara karşıyım. Dün çıkmış Suriye'deki gelişmeleri doğru okuduk diyor. Bu gelişmeler olurken ne konuştuğunu ben size okuyayım. Halep HTŞ kontrolüne geçmiş, o gün bildiri yayınlamışlar. 'Esad'ın kendi halkı ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiği' ifade ediliyor. Erdoğan'ın imzasıyla terörist ilan edilen HTŞ, 6 Aralık sabahı Hama'ya girip şam'a yürüyüşe geçiyor. Erdoğan, 'Terör örgütleriyle birlikte bu direniş devam ederken Esad'a gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim demiştik. Ne yazık ki Esad'dan dönüş salamadık. Humus muhaliflerin elinde Şam'a yürüyüş söz konusu. Bu yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Bölge sıkıntıda.' Şam'ın düşmesine saatler kala bunları diyor. Esad ile Erdoğan el ele tatil yaparken de diktatördü. Güçlü anayasa, demokrasi, toprak bütünlüğü ve serbest seçimleri savunuyoruz. Toprak bütünlüğü, demokrasi, herkesin temsil edildiği yönetim dersen sendeyiz. Burada Türkiye'nin de menfaatleri var. 14 yıl önce senin peşine takılsaydık bugün Türkiye'nin verdiği 283 şehitten ben de mesul olurdum. Senin gidip Kremlin'de 2 dakika beklemenden ve onun televizyonlarda gösterilerek Türkiye ile alay edilmesinden ben de sorumlu olurdum. Bundan hiçbir CHP'li mesul değildir. Bu kürsünün bunları uyara uyara dilinde tüy bitmiştir.

"200 milyar doları kaybetmeseydin 19 tane İstanbul Havalimanı yapardın"

En kötü hesapla 200 milyar dolar kayıp. Bu paranın 200 milyar dolar kaybın Erdoğan'ın 14 yıl önce verdiği bir karardan kaynaklanmadığını savunacak kimse yok. Erdoğan ne ile övünür? Köprü, otoyolları... O parayı kaybetmeseydin 153 tane Osmangazi Köprüsü, 19 tane İstanbul Havalimanı yapabilirdin. Yeni göç dalgalarının olmaması ve en hızlı şekilde geri dönüşün sağlanması için erdoğan'a sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Halep'e, Şam'a gidip de plaka dağıtan trollerin aklı ile devlet yönetilmez. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yoktur."