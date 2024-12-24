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Suriye'de yeni yönetim, Noel Bayramı'nın kutlandığı 25-26 Aralık'ı resmi tatil ilan etti

Suriye'de yeni yönetim, Noel Bayramı'nın kutlandığı 25-26 Aralık'ı resmi tatil ilan etti

Suriye'nin yeni yönetimi, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağını bildirdi.

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Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, geçici hükümet, yayımladığı genelgeyle, 25 ve 26 Aralık'ta devlet kurumlarının kapalı olacağını duyurdu.

Genelgede, Noel Bayramı'na denk gelen bu günlerde kamu çalışanlarına resmi tatil verileceği ifade edildi.

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