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Malatya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" yakalandı

Malatya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" yakalandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "emniyet mahrem imamı" yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen üç aylık planlı çalışma sonucunda FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Elazığ'daki "emniyet mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve geçmişte "Halit" kod ismiyle Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde rütbeli personelden sorumlu "mahrem imam" olarak görev yaptığı tespit edilen A.F.E'yi yakaladı.

Yapılan incelemelerde A.F.E'nin 4 ByLock hesabı kullandığı, sahte kimlikle seyahat ettiği, kayıt dışı olarak özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı ve 2017 yılından bu yana "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Aynı suçtan aranan A.F.E'nin eşi M.E. de Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla yakalandı.

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