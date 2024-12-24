BIST 9.673
DOLAR 35,26
EURO 36,78
ALTIN 2.962,70
HABER /  SPOR

Premier Lig ekibi Kasımpaşa'nın yıldızını istiyor

Premier Lig ekibi Kasımpaşa'nın yıldızını istiyor

Kasımpaşa'nın genç yeteneği Yasin Özcan, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oluyor. Transfer kapsamında Aston Villa'nın Kasımpaşa'ya bonuslar hariç 7 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Abone ol

Kasımpaşa formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla Süper Lig’in ve Avrupa’nın dev kulüplerini peşine takan Yasin Özcan’a dev bir talip çıktı.

Aston Villa peşinde

Ajansspor’da yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa ile Yasin Özcan transferi için anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında Aston Villa’nın transfer için Kasımpaşa'ya bonuslar hariç 7 milyon euro ödeyeceği söylendi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Savunma Bakanı Katz, Yemek tehdidini yineledi
İsrail Savunma Bakanı Katz, Yemek tehdidini yineledi
Balıkesir'de patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Balıkesir'de patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Irak'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Irak'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
İki bölge için fırtına ve sağanak uyarısı
İki bölge için fırtına ve sağanak uyarısı
Suriye'de yeni yönetim, Noel Bayramı'nın kutlandığı 25-26 Aralık'ı resmi tatil ilan etti
Suriye'de yeni yönetim, Noel Bayramı'nın kutlandığı 25-26 Aralık'ı resmi tatil ilan etti
Suriye'de rejimi deviren gruplar feshedilerek Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştiriliyor
Suriye'de rejimi deviren gruplar feshedilerek Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştiriliyor
Malatya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" yakalandı
Malatya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" yakalandı
Münbiç'te bomba yüklü araç infilak etti: 2 ölü, 2 yaralı
Münbiç'te bomba yüklü araç infilak etti: 2 ölü, 2 yaralı
Kız yurdundaki 37 öğrenci hastanelik oldu!
Kız yurdundaki 37 öğrenci hastanelik oldu!
Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılma azalacak
Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılma azalacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü