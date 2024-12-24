Premier Lig ekibi Kasımpaşa'nın yıldızını istiyor

Kasımpaşa'nın genç yeteneği Yasin Özcan, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oluyor. Transfer kapsamında Aston Villa'nın Kasımpaşa'ya bonuslar hariç 7 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

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Kasımpaşa formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla Süper Lig’in ve Avrupa’nın dev kulüplerini peşine takan Yasin Özcan’a dev bir talip çıktı.

Aston Villa peşinde

Ajansspor’da yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa ile Yasin Özcan transferi için anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında Aston Villa’nın transfer için Kasımpaşa'ya bonuslar hariç 7 milyon euro ödeyeceği söylendi.