Türkiye'nin Suriye ile Doğu Akdeniz hamlesi Rumları korkuttu

Türkiye'nin, Suriye'deki yeni yönetimle deniz yetki alanları anlaşması imzalayacak olması, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta tedirginliğe yol açtı.

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Suriye'de yeni bir dönemin kapıları, 8 Aralık 2024 tarihinde aralandı. 61 yıllık Baas rejimi çöktü ve Esad, ailesini de yanına alarak Rusya'ya sığınmacı olarak kaçtı.

Türkiye, yıllarca Suriye'den gelen misafirlerine kapılarını açtı şimdi ise yeni yönetimle yapılacak olan anlaşmalarla Suriye'nin inşasına katkı verilecek.

Suriye'de başlayan yeni sürecin en büyük destekçilerinden birisi de Türkiye olacak.

DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI

Bu kapsamda da Suriye ile deniz yetki alanları anlaşması imzalanacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme alanında da eylem planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

ELEKTRİK VE ENERJİ ALTYAPISI

Ayrıca bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Bakanlıktan bir heyetin elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak üzere yakın zamanda Suriye'ye gideceğini bildirdi.

RAHATSIZ OLDULAR

Bu durum ise Güney Kıbrsı Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı rahatsız etti.

"ÖNLEMEK VE ENGELLEMEK İSTİYORUZ"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos Türkiye ile Suriye arasında bir anlaşma imzalanmaması için mücadele ettiklerini açıkladı.

Kombos, ''Bunun gerçekleşmesi durumunda son derece tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz ve bunu mümkün olduğunca önlemek ve engellemek için elimizdeki araçlara göre hareket ediyoruz.'' dedi.

İSRAİL'DEN YARDIM TALEP EDİLDİ

Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Kombos, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği ve İsrail'den yardım talebinde bulunduklarını da söyledi. Alithia gazetesine demeç veren Kombos, "Uyanık durumdayız. AB ve İsrail'den yardım istedik." ifadelerini kullandı.

X HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Kombos, bu kapsamda da dün İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından "X" hesabından bir paylaşımda bulunan Kombos, Saar ile "bölgesel gelişmelerin ana yönlerini" ele aldıklarını söyledi.

YUNAN DA ENDİŞELİ

Türkiye'nin Suriye hükümetiyle deniz yetki alanlarına yönelik bir anlaşmaya varacak olması, Atina'da da çok boyutlu olarak masaya yatırılmış durumda.