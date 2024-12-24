Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğünde bir depremin saat 19.00'da meydana geldiğini açıkladı.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
Açıklamaya göre Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem saat 19.00'da ve yerin 8 kilometre derinliğinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2024-12-24
Saat:19:00:20 TSİ
Enlem:37.14 N
Boylam:28.80139 E
Derinlik:8.74 km
Detay:https://t.co/TiSVbRPCrG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi