İsrail'de asker ailelerinden Netanyahu'ya, "Gazze'ye saldırıları sonlandırma" çağrısı

İsrailli askerlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya mektup yazarak, Gazze Şeridi'nde yönelik saldırıların sonlandırılması ve esir takası yapılması çağrısında bulundu.

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Haaretz gazetesindeki haberde, yaklaşık 800 İsrailli askerin ailesinin Netanyahu'ya Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze saldırıları hakkında bir mektup gönderdiği belirtildi.

Ailelerin Netanyahu'yu "siyasi kariyeri ve kişisel çıkarları için" Gazze'ye yönelik saldırılara devam etmekle suçladığı aktarıldı.

Mektupta, "Rehineleri ve askerleri terk ettiğinizi iddia ediyor ve rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona ermesi için bir anlaşma talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.