CHP Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek için MYK’yi yarın saat 10.30’da olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının parti genel merkezinde yapılacağı açıklandı.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi yarın olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantının, yarın saat 10.30'da parti genel merkezinde yapılacağı belirtildi.