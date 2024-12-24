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9 aylık hamile kadın evinde kanlar içinde bulundu

9 aylık hamile kadın evinde kanlar içinde bulundu

Kırşehir'de, piyade astsubay M.A., evde kanlar içinde bulduğu 9 aylık hamile eşi H.A'yı hastaneye kaldırdı. Sezaryenle bebeği kurtarılan H.A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.A'nın yıllık izinle Iğdır'dan Kırşehir'e geldiği öğrenildi.

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Kırşehir'de bir apartmanda yaşayan piyade astsubay M.A., odaya girdiğinde hamile olan eşi H.A'nın kanlar içinde yerde yattığını gördü.

Kanlar içinde bulundu

M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. 9 aylık hamile H.A, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Ameliyata alınan H.A'nın bebeği sezaryen ile kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Piyade astsubay M.A'nın Iğdır'da görevli olduğu, yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenildi.

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