BIST 9.673
DOLAR 35,18
EURO 36,61
ALTIN 2.960,42
HABER /  EKONOMİ

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Yeni yılda brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.
Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Kabul etmek mümkün değil
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Kabul etmek mümkün değil
İşverene destek rakamı yükseldi: 700 TL'den...
İşverene destek rakamı yükseldi: 700 TL'den...
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama!
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama!
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'ta büyük ölçüde çıkış oldu
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'ta büyük ölçüde çıkış oldu
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
İzmir'de Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası başladı
İzmir'de Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası başladı
İsrail'de asker ailelerinden Netanyahu'ya, "Gazze'ye saldırıları sonlandırma" çağrısı
İsrail'de asker ailelerinden Netanyahu'ya, "Gazze'ye saldırıları sonlandırma" çağrısı
Bitlis'te "Malazgirt'i yeniden keşfetmek" konferansı düzenlendi
Bitlis'te "Malazgirt'i yeniden keşfetmek" konferansı düzenlendi
"Mevlana, Mesnevi ve Mesnevi'nin Müzehhep Nüshaları Sergisi" açıldı
"Mevlana, Mesnevi ve Mesnevi'nin Müzehhep Nüshaları Sergisi" açıldı
İstanbul Valisi Gül, Esenyurt'ta muhtarlarla buluştu
İstanbul Valisi Gül, Esenyurt'ta muhtarlarla buluştu
2025 yılı asgari ücreti belli oldu! Yüzde 30 zam yapıldı
2025 yılı asgari ücreti belli oldu! Yüzde 30 zam yapıldı
Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi