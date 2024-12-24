Galatasaray'ın yıkan haber! Osimhen’e dev talip

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen için Juventus’un harekete geçtiği iddia edildi. Juventus’un, serbest kalma bedelini ödemeyi planladığı ancak FFP kuralları nedeniyle transferi kış dönemine ertelemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.Abone ol
Galatasaray’ın yaz transfer döneminin bitmesine günler kala Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen için şok bir iddia ortaya atıldı.
Juventus peşinde
Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Serie A ekiplerinden Juventus, Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberin detaylarında Juventus’un, Osimhen’i serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmak istediği ancak FFP kuralları nedeniyle kış transfer döneminde kadrosuna katamayacağı belirtildi.