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Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sanatçı Ferdi Tayfur’un, Antalya’da geçirdiği sinüs ameliyatının ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Basın danışmanı Şirin Gözalıcı, Tayfur’un tüm sevenlerine selamlarını ilettiğini duyurdu.

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Antalya'daki hastanede tedavisi süren sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Medical Park Antalya Hastanesi'nde kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapılan sanatçının tedavisi sürüyor.

Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilen Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınmış, burada ameliyat edilmişti.

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