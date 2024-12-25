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Ümraniye'de bir dairede patlama meydana geldi

Ümraniye'de bir dairede patlama meydana geldi

Ümraniye'de 4 katlı binanın 2. katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

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İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri tahliye edilirken, olay sırasında yaralanan 1 kişi ambulansta tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle binada geniş çaplı hasar meydana geldi.

Doğal gazdan kaynaklandığı öne sürülen patlama nedeniyle çevredeki bazı bina ve park halindeki otomobillerde de hasar oluştu.

Patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

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