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Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçiyorlar rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçiyorlar rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

Gelecek Parti’sinden AK Parti’ye geçişler sürüyor. Edinilen bilgilere göre 12 belediye başkanı ile Gelecek Partisinden 4 milletvekilinin daha AK Parti’ye katılması bekleniyor.

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Siyasilerin, bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı’nda ya da şubat ayında yapılması planlanan büyük kongrede partiye katılacağı iddia ediliyor.

AK Parti’ye geçecek isimlere rozetlerini bizzat AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı belirtiliyor.

NEDİM YAMALI'NIN İSTİFASI
Dün ise Gelecek Partisi Ankara Milletvekili, eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı’nın uzun bir süredir kulislerde AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyordu.

DAVUTOĞLU DA ‘GERİ DÖNERİM’ MESAJI VERMİŞTİ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Cumhurbaşkanı çağırırsa geri dönerim” demiş ve “Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben o harekete destek vermeye hazırım’’ ifadelerini kullanarak AK Parti’ye dönüş sinyallerini vermişti.

İYİ PARTİ’Lİ BAZI İSİMLER DE AK PARTİ’YE GEÇEBİLİR
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yamalı’nın istifası AK Parti’ye geçiş iddialarını kuvvetlendirdi. Nedim Yamalı ile birlikte AK Parti’ye katılacak isimlerden bir diğerinin ise Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde İyi Partili bazı isimlerin de AK Parti’ye geçeceği, görüşmelerin sürdüğü kulislerde konuşuluyor.

SAADET - GELECEK PARTİSİ GRUBU DA DÜŞECEK
Bu arada Nedim Yamalı’nın partisinden istifa etmesiyle birlikte TBMM’de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubunun sandalye sayısı 19’a düştü. Yamalı’nın istifa dilekçesi TBMM Başkanlığı tarafından işleme konulduğu anda, Saadet-Gelecek Partisinin grubu da düşmüş olacak. İç tüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis’te grup kurma hakkına sahip oluyor.

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