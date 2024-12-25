2025 asgari ücret belli oldu CHP lideri Özgür Özel'den iktidara sert sözler

CHP MYK, asgari ücret gündemiyle yarın olağanüstü toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete tepki göstererek, "Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir." yorumunda bulundu.

Abone ol

2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira oldu, milyonlarca çalışan hayal kırıklığına uğradı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın ücreti açıkladığı toplantıya işçi örgütü temsilcileri katılmadı.

Açıklanan asgari ücrete çeşitli kesimlerden tepkiler geldi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi yarın olağanüstü toplantıya çağırdı.

"İşçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir.

Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."