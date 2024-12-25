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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin toplantısında kullandığı sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Baş'ın 22 Aralık'ta partisinin toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlerde hakaret olduğu belirtildi.

Açıklamada, Baş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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