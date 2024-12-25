BIST 9.673
DOLAR 35,24
EURO 36,66
ALTIN 2.967,38
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz" operasyonlarında 182 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz" operasyonlarında 182 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 haftada 22 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz" operasyonlarında 182 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 3 haftada jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda terör örgütü mensubu 182 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden 43'ünün tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.

Toplumsal dayanışma ve ortak değerlerin, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biri olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında, terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

"Gürz-31-32-33" operasyonlarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı
Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçiyorlar rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçiyorlar rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
2025 asgari ücret belli oldu CHP lideri Özgür Özel'den iktidara sert sözler
2025 asgari ücret belli oldu CHP lideri Özgür Özel'den iktidara sert sözler
THY'den evcil hayvanlar için İstanbul Havalimanı'nda özel salon
THY'den evcil hayvanlar için İstanbul Havalimanı'nda özel salon
Ümraniye'de bir dairede patlama meydana geldi
Ümraniye'de bir dairede patlama meydana geldi
Isparta'da şüpheli ölüm aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Isparta'da şüpheli ölüm aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Noel pazarını kana bulayan saldırgan, aylar öncesinden saldırı sinyali vermiş
Noel pazarını kana bulayan saldırgan, aylar öncesinden saldırı sinyali vermiş
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
CHP Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanıyor
CHP Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanıyor
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
9 aylık hamile kadın evinde kanlar içinde bulundu
9 aylık hamile kadın evinde kanlar içinde bulundu
Galatasaray'ın yıkan haber! Osimhen’e dev talip
Galatasaray'ın yıkan haber! Osimhen’e dev talip