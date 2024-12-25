AK Partili Şamil Tayyar'dan asgari ücrete tepki: Üzgünüm

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına tepki göstererek, "Asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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Yeni asgari ücrete tepki gösteren eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "Artışın yüzde 30’la sınırlandırılması olmadı, üzgünüm" dedi.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı.

Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı.

AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi.

Üzgünüm."