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Şahan Gökbakar'ın asgari ücret paylaşımına yorum yağdı

Şahan Gökbakar'ın asgari ücret paylaşımına yorum yağdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bu rakam üzerinden yapılan yorumlar da gecikmedi. Bir yorum da ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi.

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını dün gerçekleştirdi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi ve 2025 yılında geçerli olacak rakam 22 bin 104 TL olarak açıklandı.

Asgari ücrete bu kapsamda yüzde 30 zam yapılmış oldu. Yeni asgari ücret için kısa sürede sosyal medyada yorum yağdı. Bir yorum da ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi.

Gökbakar, X hesabından  'asgari ücret' etiketiyle yaptığı paylaşımla "Allah yardımcınız olsun" ifadesini kullandı.

Ünlü isme; 'Benim tuzum kuru diyorsun abi', 'En az 26 olmalıydı.', 'Amin Şahan amin', 'Bu millete yazık değil mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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