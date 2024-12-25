Kayseri'de terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı verilen şüphelinin Develi ilçesinde olduğunu tespit etti.
Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlının işlemleri sürüyor.
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