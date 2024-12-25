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HABER /  DÜNYA

Azerbaycan Hava Yollarına ait uçak Kazakistan'da düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Azerbaycan Hava Yollarına ait uçak Kazakistan'da düştü

 Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü bildirildi. Düşen yolcu uçağından 6 kişinin sağ kurtulduğu, durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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 Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü bildirildi.

AZAL'dan yapılan açıklamada, Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın Aktau yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Uçakta ilk belirlemelere göre 67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ifade edildi.

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