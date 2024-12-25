Azerbaycan Hava Yollarına ait uçak Kazakistan'da düştü

Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü bildirildi. Düşen yolcu uçağından 6 kişinin sağ kurtulduğu, durumlarının ağır olduğu bildirildi.Abone ol
Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü bildirildi.
AZAL'dan yapılan açıklamada, Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın Aktau yakınlarında düştüğü kaydedildi.
Uçakta ilk belirlemelere göre 67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ifade edildi.